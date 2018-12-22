على وقع مظاهرات السودان .. الحكومة تعتقل خلية تخريبية والمعارضة : 14 قياديًّا في السجون

المواطن - متابعة

أعلن متحدث باسم تحالف معارض في السودان، أن السلطات ألقت القبض على 14 من قادة التحالف يوم السبت، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية لليوم الرابع في عدة مدن.

وقال متحدث باسم تحالف معارض في السودان: إن السلطات ألقت القبض على 14 من قادة التحالف يوم السبت، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية لليوم الرابع في عدة مدن.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: إن السلطات الأمنية أوقفت خلية تخريبية بولاية الخرطوم تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية على غرار ما حدث ببعض الولايات وتضم المجموعة الموقوفة كوادر حزبية معارضة.

وتعمل الخلية بتنسيق تام مع الحركات المسلحة وفق التوجيهات الصادرة لكوادر الحركات من قياداتها، وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة هذه الخلية التخريبية.

وناشدت السلطات الأمنية المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي عناصر تقوم بأعمال تخريبية أو تحرض في ذات الاتجاه لقطع الطريق أمام المحرضين؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة

يأتي ذلك فيما تتواصل المظاهرات في السودان لليوم الرابع على التوالي، وسط مطالبات قوية برحيل نظام البشير.

وشهدت السودان على مدى الأيام الماضية مظاهرات هادرة في العديد من المدن سقط فيها 20 قتيلًا، وتم تعليق الدراسة في ولاية الخرطوم وفرض الطوارئ في عدد من المدن والولايات.

وأفادت مصادر سودانية أن استمرار المظاهرات أدى إلى سقوط ولاية النيل الأبيض بأيدي المتظاهرين بعد هروب واليها وأسرته إلى مكان مجهول، وتم حرق منزله وعدد من المؤسسات؛ منها المجلس التشريعي بالولاية، ودار المؤتمر الوطني، وديوان الزكاة بالنيل الأبيض.