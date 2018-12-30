علي النمر يستعد لإجراء عملية جراحية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، علي النمر لعملية جراحية لمعالجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة.

وأشار نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن علي النمر ما زال يخضع للرعاية الطبية في أحد مستشفيات جدة؛ وسيُجري عملية جراحية لعلاج كسور الوجه، بعد غد الثلاثاء، في حال زوال الأعراض المصاحبة للإصابة.

وتعرض علي النمر لإصابة قوية خلال مباراة الوحدة والأهلي، عقب تدخل عنيف من باولو دياز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط علي النمر مغشيًا عليه بعد تدخل دياز القوي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات عبر سيارة إسعاف، لتُثبت الفحوصات الطبية وجود 3 كسور في الوجه، بالإضافة إلى كسر بأسنانه.