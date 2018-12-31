فأر صغير ومفتاح سيارة وزر كيبورد.. أغرب الأشياء التي ابتلعها البشر في 2018

المواطن - متابعة

قبل أن يحمل 2018 أدواته إلى عالم الماضي، تهتم العديد من الجهات برصد الأمور الطريفة التي حدثت خلال هذا العام خاصة ما يتعلق بالأشياء الغريبة التي علقت داخل أجسام البعض وتم اللجوء للأطباء لاستخراجها.

ونشرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بالأشياء التي علقت في مختلف أجزاء أجساد البشر خلال العام 2018.

وأكثر ما علق في الآذان من أدوات غريبة، دمية تجسد فأرا صغيرا ومفتاح سيارة وسدادة بانيو حمام وبذرة ذرة، وضعتها طفلة في أذنها “لإطعامها”.

وفي حادثة طريفة دخل رجل إلى قسم الطوارئ عدة مرات، بسبب انحشار ورق التواليت في أذنيه، وكان الأمريكي يستخدم ورق الحمام لوقاية أذنيه من الماء عند الاستحمام، لكنه لم يكن يستطيع إخراجه.

وأغرب ما علق في أنف أحدهم، هو زر من لوحة تحكم الكمبيوتر أثناء عطسه، وقطعة من اللحم أيضا. كما اضطر الأطباء لاستخراج راديو ترنزيستور صغير من حلق أمريكي “ابتلعه صدفة”.

واضطر أطباء الطوارئ في المستشفيات إلى استخراج مواد غريبة من أماكن أكثر حساسية في أجساد الأمريكيين، كـ “شلمونة” شرب السوائل ومشبك ورق معدني وغطاء قلم من المجرى البولي.