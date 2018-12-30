فتح باب القبول والتسجيل في وظائف كلية نايف للأمن الوطني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية “جندي أول، جندي”، لحملة شهادات الدبلوم والثانوية العامة، وذلك عبر مراكز التدريب الوطني التابعة لها بالمناطق التالية: (الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، عسير).

وبينت كلية نايف للأمن الوطني أن شروط الالتحاق هي:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك الحال لوالديه ووالديهم وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

• أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

• أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

• أن لا يقل عمره عن 17 عاما ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند عقد الدورة.

• أن تتوفر في المتقدم المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها.

• أن لا يقل طول المتقدم عن 168سم.

• أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

وأوضحت كلية نايف للأمن الوطني أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 30/ 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 4/ 5/ 1440 هـ الساعة 10 صباحاً، وذلك عبر بوابة وزارة الداخلية للتوظيف: (هنا)