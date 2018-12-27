فوربس تقدم لجمهورها وجبة دسمة عن معالم المملكة السياحية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت مجلة فوربس الأميركية الضوء على الجهود الأخيرة للمملكة لتحويل سواحلها الغربية إلى وجهة سياحية فاخرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قد تشهده المملكة في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وأبرزت فوربس إعلان صندوق المملكة للاستثمار العام مؤخراً عن خطط لتطوير مشروع جديد فاخر على ساحل البحر الأحمر، حيث أكدت أن “أمالا” الذي يرأسه الخبير نيكولاس نابولس يعد أحد مشاريع التطوير الرئيسية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنشاء وجهة سياحية على الساحل الشمالي الغربي للمملكة.

وأوضحت المجلة أن الهدف من وراء المشروعات السياحية وتطوير الخطط في هذا الصدد، هو إنشاء وجهة جديدة للسياحة الفاخرة التي تركز على الانتعاش والصحة والعلاج، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة في المملكة بشكل عام.

ويركز مشروع “أمالا” على عدة قطاعات، أبرزها السياحة العلاجية والصحية والرياضة؛ بالإضافة إلى الاهتمام بالفن والثقافة، فضلًا عن الاستمتاع بالبحر والشمس.

ومن المقرر أن يضم المشروع أكثر من 2500 غرفة فندقية بالإضافة إلى 700 فيلا فاخرة مع خطط لفتح الجزء الأول من المشروع في نهاية عام 2020، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2028.

ولفتت المجلة الأميركية، إلى أن خطط التطوير لمشروع أمالا الجديد ستستمر مهما كانت التحديات حيث أكد نيكولاس نابلس، أن “أمالا يمثل تجربة فاخرة فريدة، حيث تم دمج السياحة الصحية بالكامل إلى جانب مزيج من الفنون والثقافة والرياضة التي تم تصميمها بشكل يعزز هذا النمط من الحياة الفاخرة، بما في ذلك الموضة وخدمات المعيشة الصحية والبعثات البحرية على مدار العام. ”

وتعتزم أمالا أن تبرز العمارة المستقبلية المذهلة والفخامة الراقية في كل من الفنادق والفلل الخاصة بالإضافة إلى أكاديمية الفنون بما ستقدمه من فعاليات ثقافية وعروض، كما أن المشروع يوفر مناظر طبيعية وجبلية خلابة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالغوص في واحد من أجمل البحور المليئة بالشعاب المرجانية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه سابقاً سيكون عبارة عن منتجع فاخر يقع على 50 جزيرة، وهي موطن للشعاب المرجانية المحمية بيئياً، بالإضافة إلى العديد من الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.