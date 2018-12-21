فيديو.. اعتدى على امرأة فنال عقابه في الحال

فيديو.. اعتدى على امرأة فنال عقابه في الحال

2018/12/21
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقن مجموعة من الأشخاص رجلًا اعتدى على امرأة بالضرب المبرح في الشارع، درسًا قاسيًا.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في البرازيل، رجل يعتدي على امرأة بالضرب المبرح، حيث انهال عليها باللكمات والصفعات بطريقة وحشية.

وفجأة ركض عليه مجموعة من الأشخاص لمساعدة المرأة، وإنقاذها من بين أيدي الرجل، وقاموا بسحبه بقوة وانهالوا عليه بالضرب المبرح واللكمات والركلات حتى سقط على الأرض، ولم يستطع على النهوض أو الدفاع عن نفسه.


‎تعليق واحد

  1. حسن الجداوي

    عجبوني نال مايستحق

    ‎رد

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