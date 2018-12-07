فيديو.. الشابة صباح تبكي بحرقة بعد مقطع فضيحة الحمام وهي عارية: قتلوني

المواطن - متابعة

في أول إطلالة لها بعد تسريب مقطع فيديو لها وهي عارية في الحمام ألقت المطربة الجزائرية الشابة صباح باللائمة على من قام بتسريب المقطع.

وقالت صباح في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وهي تبكي : إن المقطع المنتشر تم تسريبه بواسطة شخص كان يقوم بصيانة هاتفها وهو مطلوب لدى العدالة.

وطالبت الشابة صباح جمهورها بتجنب تداول الفيديو مرة أخرى، حفاظا على اسمها وسمعتها.

وقالت الشابة صباح وهي تبكي “حسبي الله ونعم الوكيل.. فضحتوني وقتلتوني”

وكان موقع يوتيوب قد أزال المقطع بعد تلقيه شكاوى وبلاغات بانتهاك الخصوصية.

وتباينت ردود فعل الجمهور الجزائري على مقطع الشابة صباح وهي عارية في الحمام ففي الوقت الذي رأى البعض أنها تستحق الدعم رأى البعض الآخر أنها نالت ما تستحق من فضيحة بسبب أغانيها الخارجة.

يذكر أن الشابة صباح هي مغنية راب جزائرية وهي تختلف عن الفنانة صباح الجزائرية التي ولدت في عام 1952 ورحلت في عام 2005.

