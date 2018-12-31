فيديو .. الظهور الأول لـ علي النمر نجم #الوحدة بعد إصابته المؤلمة

المواطن - محمد سمعة

نشر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS على تويتر فيديو لعلي النمر لاعب نادي الوحدة وهو يتحدث للمرة الأولى بعد إصابته المؤلمة والتي تعرض لها في وجهه وأسنانه خلال مباراة الأهلي في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان علي النمر تعرض لثلاثة كسور في الوجه وكسر في أسنانه خلال مباراة الأهلي، وذلك بعد تدخل اللاعب التشيلي باولو دياز لاعب الراقي بقوة ضده في لقاء الفريقين.

وتحدث علي النمر في الفيديو مع أحد الأشخاص وأكد سلامته وأنه بخير في الفترة الحالية.

ويذكر أن نادي الوحدة كان أعلن في وقت سابق عبر حسابه في تويتر أن اللاعب علي النمر سيخضع لعملية جراحية غدًا الثلاثاء لعلاج الكسور والتي تتواجد في وجهه.

وكانت مباراة الوحدة والأهلي، انتهت بفوز الوحدة بثنائية مقابل هدف تحت قيادة المدرب المصري أحمد حسام” ميدو”.

فيديو يظهر فيه #علي_النمر لاعب #الوحدة يُطمئن فيه الجماهير بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء #الأهلي . pic.twitter.com/dXXW8swoQd — KSA SPORTS (@riyadiyatv) December 31, 2018