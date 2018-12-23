فيديو.. الفيصل: لا تتخيلوا شعوري وأنا أسمع شابًّا يحدثني ويقول لي أوكي!

المواطن - مكة المكرمة

أكد أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل، أن من يستخدم الألفاظ غير العربية في حديثه ليس بمثقفٍ أو متقدمٍ، بل ناقص ثقافة ووطنية وغيرة، قائلًا: لا تستطيعوا أن تتخيلوا شعوري وأنا أسمع شابًّا كلما تحدثت إليه يقول لي أوكي OK”.

جاء ذلك خلال إعلان الأمير خالد الفيصل عن موضوع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ”كيف نكون قدوة”، للعام المقبل والذي سيكون “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”، ضمن احتفاء إمارة منطقة مكة المكرمة باليوم العالمي للغة العربية.

وقال الفيصل: “لقد كرّمنا الله أن تكون لغة آخر الكتب السماوية بلغتنا، وبعث فينا ومن الأمة العربية آخر رسُله محمدًا صلى الله عليه وسلم، كما أن مصدر الشرف والفخر لنا مجاورة بيته العتيق ومسجد رسوله الكريم، وهذه الأمور تحتم علينا العناية باللغة العربية والاحتفاء بها، فهي اللغة الوحيدة التي لا تزال تُستخدم كما جاءت في أصلها وهي اللغة أيضًا التي لم تنبثق عن لغات أخرى”.

وانتقد الأمير خالد الفيصل، استخدام بعض العرب لكلمات أجنبية في أحاديثهم، مؤكدًا أن ذلك لا يعكس ثقافة المتحدث ولا ينمّ عن ما وصلت إليه، منوهًا في ذات الوقت بأهمية تأصيل استخدام اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظًا على ثقافة أبناء هذه البلاد، وكي لا يجرفهم تيار التغيير إلى التخلي عن هذه اللغة ونسيان الشخصية العربية الإسلامية، مضيفًا: “إذا كنا نُقدر أنفسنا ونُقدر عروبتنا لابد أن نلتفت لهذه الأمور وأن نخشى على أنفسنا وعلى مكانتنا ولغتنا العربية والإسلامية وأن نفخر ونعتز بها”.

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة استخدام اللغة العربية في مناحي الحياة، وألا يتم اللجوء إلى مفردات أجنبية، وأن يتم تأصيل ذلك بحملة تشارك فيها القطاعات في المنطقة، وأن تنفذ دورات لهذا الشأن، لافتًا إلى ضرورة أن تعمل الأمانات في المنطقة على تعزيز اللغة العربية في الإعلانات واللوحات وغيرها، وينطبق على أسماء المؤسسات والشركات، وألا تكون اللغة العربية مستترة تحت أحرف أجنبية.