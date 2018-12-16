فيديو.. ثعابين تتجول بحديقة أطفال في سويس جازان

شكا عدد من سكان حي السويس بمدينة جازان من ظهور أعداد كبيرة من الثعابين بوسط حديقة لألعاب الأطفال بالحي، قبل يومين، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة مطلع الأسبوع الماضي.
وتسبب ذلك في إثارة خوف وقلق السكان على الأطفال، لوقوع الحديقة بالقرب من منازل السكان.
وحصلت “المواطن” على مقطع فيديو يظهر انتشار أعداد كبيرة من الثعابين بداخل حديقة الأطفال بحي السويس، حيث لوحظ وجود عدد من الأطفال من مرتادي الحديقة بالقرب من الثعابين.
وطالب سكان الحي من مسؤولي بلدية جازان وأمانة المنطقة بسرعة التحرك والقيام بعزل حديقة السويس وفحصها ورش مبيدات القوارض وعمل صيانة لحديقة الأطفال، قبل حدوث إصابات لأطفال الحي بلدغات الثعابين التي تنتشر بأعداد كبيرة.
7 مشاراكات
عبدالله خردلي
هذي اسمها دود الارض مفيدة جدا للتربة وتخرج الى سطح الارض في فترة الامطار للتغير مواقعها
ماهي ثعابين.
تثبتوا قبل ترعبون الناس.
غير معروف
ماهي ثعابين هذا شكلها دود الارض
ام اسيل
هذي دودة الارض ماهي ثعابين
Fadl
هاذا نوع من القوارض اسمها دودة الارض وهذه مفيدة جدا للارض تساعد على تهويتها وهي لا تعيش الا في التربة الجيدة
علي بن محمد
هذه ليست ثعابين وإنما أم 44 رجل ..تطورت وأصبحت بهذا الحجم ونقدر نقول 4G
محمد
مو ثعبان هههههههههههههههههههههه ذا دود
سليم
هذه ديدان وليست ثعابييييييييييين