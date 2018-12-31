فيديو.. دوريات الهجن وسيلة حرس الحدود لحماية المملكة قبل 100 عام

المواطن - الرياض

قبل حوالي 100 عام تولى حرس الحدود مهمة حماية وصيانة حدود المملكة المترامية الأطراف برًا وبحرًا.

وبدأ حرس الحدود العمل اعتمادا على دوريات الهجن، ثم تطور الأمر إلى استخدام السفن الشراعية لحماية الحدود البحرية وهو اليوم يمتلك العديد من الآليات والمعدات التي تتيح له القيام بهذا الدور بكفاءة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو يوثق تاريخ حرس الحدود بمناسبة الدورة الـ33 لمهرجان الجنادرية.