فيديو.. رابط وشروط التقديم على سند للزواج

المواطن - الرياض

أطلق برنامج سند محمد بن سلمان اليوم مبادرة سند الزواج وهي مبادرة اجتماعية مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

شروط أهلية سند الزواج

حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

طريقة التقديم في سند الزواج

يتم التسجيل في سند الزواج من خلال الدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي (هنا) ثم الدخول على سند الزواج والتأكد من مطابقة الشروط والضوابط ثم انتظار رسالة اعتماد الطلب واستكمال باقي الإجراءات.

الجدير بالذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يرتكز على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقاً، كان آخرها : دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، ومن المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة على أن تنفذ من المكتب الخاص لسموه.