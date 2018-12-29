فيديو.. سقوط مروحية إنقاذ في الإمارات واستشهاد طاقمها

المواطن - متابعة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، عن سقوط طائرة مروحية من نوع “أغوستا 139” كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، في الساعة الخامسة وخمسين دقيقة، مساء السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة “بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس واستشهاد طاقمها”.

كما أمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي بإجراء “تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه”.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، قوله: إنه لا يوجد إصابات لزوار المسار الانزلاقي في قمة جبل جيس برأس الخيمة، نتيجة لاصطدام إحدى الطائرات المروحية ‏بالأسلاك الحديدية للمسار الانزلاقي.

وتابع أن “حادث الاصطدام بالمسار الانزلاقي وقع بعد إغلاق المسار في الساعة الخامسة”، وأن الهيئة والشركة المسؤولة عن تشغيل المسار الانزلاقي سترسل خلال ساعات الصباح الباكر من يوم غد فريقًا من الموظفين لتفقد الأضرار التي وقعت بالمسار الانزلاقي وتحديد المطلوب.

ونشر البعض مقطع فيديو قالوا إنه للحظة سقوط المروحية في رأس الخيمة.