فيديو صادم.. زبون يلقي الماء المغلي على وجه عاملة

المواطن - متابعة

وثقت كاميرا المراقبة لقطات صادمة لزبون غاضب يلقي الماء المغلي على الموظفة في أحد المطاعم للوجبات السريعة في مدينة بيرم الروسية الوسطى.

أظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا CCTV، العميل الذي يبلغ من العمر 45 عاما، وهو يتحدث مع العاملة التي تقف لتقديم الطلبات للزبائن، وفجأة قام بدفع إناء الماء المغلي عليها حيث هرعت الأخيرة وهربت على الفور من أمامه.

قال شهود عيان إنه طلب الحصول على هوت دوج ساخن، لكنها رفضت إعطاءه له، مما دفعه للاعتداء عليها بتلك الطريقة البشعة.

ووفقا لموقع لايف ليك، يقال إنه هدد بعد ذلك بإلقاء الماء المغلي على العاملة إذا لم تقدم له بعض الطعام المجاني، حيث حاولت الأخيرة الاتصال بالأمن.