فيديو.. قائد طائرة السعودية يهنئ الطالب الحجيلان ورد فعل حماسي من الركاب

المواطن - الرياض

هنأ قائد طائرة الخطوط السعودية، الطالب صالح الحجيلان، بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى المملكة في أولمبياد أبحاث وعلوم الحاسب الآلي، وذلك أثناء وجود الحجيلان على متن الرحلة.

وهنأ قائد الطائرة من الميكروفون الداخلي للطائرة من كابينة القيادة الطالب على تحقيقه المركز الأول، لتعج الطائرة بالتصفيق الحار من المسافرين على متن الطائرة تحيةً للطالب المتميز.

وصالح بن أحمد بن صالح الحجيلان، هو طالب في الصف الثاني متوسط، بمجمع الأمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبين بمدينة بريدة، وأسند قصة نجاحه وتفوقه في علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، وتحقيقه للمركز الأول بين أقرانه على مستوى المملكة- بعد الله- إلى والده المهندس المعماري، ووالدته معلمة الحاسب الآلي، وأساتذته في مجمع الأمير فيصل بن مشعل.