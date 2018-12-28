فيديو.. قصة العم حماط وكيف أصبح مسّاحًا أثريًّا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا

فيديو.. قصة العم حماط وكيف أصبح مسّاحًا أثريًّا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا

2018/12/28
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - العلا

حكى العم حماط قصته مع التطوع في العلا وكيف أصبح مسّاحًا أثريًّا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأضاف أن الفكرة بدأت لديه عندما سمع تصريحًا من المهندس عمر مدني يؤكد فيه أن العلا مستهدفة داعيًا كل من يملك أفكارا من الأهالي إلى التطوع.
وكشف عن المهام التي يقوم بها من خلال جولاته الخارجية مع أولاده في محافظة العلا.



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