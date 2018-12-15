فيديو.. محمد بن سلمان لشاب : ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه أي مصاعب

المواطن - الرياض
بات ظهور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في الأحداث الشبابية والرياضية الحدث الذي ينتظره المواطنون في كل مناسبة تستضيف فيها المملكة حدثًا عالميًّا في أي المجالات.
فما بين حضوره في الفعاليات الاقتصادية وفعاليات مسك الشبابية والمناسبات الرياضية هناك قاسم مشترك واحد وهو اهتمام ولي العهد بالشباب.
وخلال ختام بطولة فورمولا إي الدرعية اليوم ظهر ولي العهد وسط الشباب الذي تسابقوا في التقاط السيلفي معهم.
وفي حوار قصير مع أحد الشباب قال الشاب لولي العهد: ما دام حاكمنا على العز سلمان.. ليقاطعه ولي العهد ويربت على كتفه بابتسامته المعهود قائلًا: “ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه أي مصاعب”.
مختارات
توبيخ كندي لرئيس حكومتها: أنت لا تقدر على إلغاء الصفقات مع المملكة
مجهول يصور فتيات يعملن بعربة فود ترك.. ومطالبات بمحاسبته
2 مشاراكات
أبوأسامه رشاد
أقسم بالله كل ماشفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحس إني قوي ومحارب بفضل الله ضد كل شي يعكر المزاج أحياناً وهذا من عشق أغذيه بلحمي ودي وكل ما املك لوطني الأعظم وولاة أمرنا رعاهم الله تعالى 💚
عبدالرحمن بن أحمد البشر
اسال الله أن يحفظ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وأن يوفقه الى كل خير وأن يسدده في أقواله وأعماله لكل ما فيه خير للبلاد والعباد انه سميع مجيب .