فيديو مروع.. مركبة تدهس طفلًا وتطيح به على الطريق

المواطن - متابعة

تعرض صبي إلى حادث تصادم مروع على الطريق أمام منزله، عندما لم يستطع السائق المسرع التوقف في اللحظة المناسبة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يلاحظ الصبي البالغ من العمر 8 أعوام وجود السيارة القادمة؛ نظرًا لوجود أخرى متوقفة أمامه؛ مما جعل السيارة المسرعة تطيح به في الهواء ليسقط أرضًا قبل أن تتوقف دون أن تدهسه لحسن حظه.

وقع الحادث في تاونهيل في سوانسي، ويلز، واعترف سائق السيارة بأنه مذنب؛ لعدم قدرته على التوقف في اللحظة المناسبة، كما أنه هبط لتفقد الصبي وعندما حضر آخر لتفقده قاد سيارته وفر هاربًا.