فيديو.. مظاهرات السودان الهادرة في عطبرة وعلاقتها بزيارة البشير إلى سوريا

المواطن - متابعة

بالرغم من إعلان حكومة السودان حالة الطوارئ في بعض الولايات الشمالية أمس إلا أن حدة الغضب من ارتفاع الأسعار تتواصل في مدن أخرى.

واتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في بيان له، قوى سياسية لم يسمها بـ”إثارة الفتنة وتقويض أمن واستقرار البلاد، بالعمل على إثارة القلاقل ونسف الاستقرار وتخريب مقدرات الشعب وممتلكاته”.

تأتي هذه المظاهرات بعد أيام قليلة من زيارة غريبة ومثيرة للجدل قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا والتقى الأسد ليكون بذلك أول رئيس عربي يطأ أرض دمشق منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد بشار.

انهيار الجنيه السوداني

وانهار الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأشهر الماضية فيما توقع محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير استمرار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي مع إنفاذ سياسة الاستيراد عبر فتح الاعتمادات من قبل البنوك التجارية وفقا لما تم إعلانه عبر سياسات الصادر والاستيراد الأخيرة.

وأعلن الزبير في تصريح صحفي عن انتهاء المهلة التي حددتها هيئة الجمارك لدخول البضائع التي تم استيرادها عبر سياسة الاستيراد بدون تحويل قيمة، متوقعاً أن تشهد الأوضاع تحسناً كبيراً في موازنة 2019، لكن يبدو أن المواطن السوداني له رأي آخر يخالف تصريحات الحكومة عبرت عنه حالة الغضب الشعبي العارمة التي شهدتها السودان أمس.

الصادق المهدي يقترح المخرج

من جانبه قال زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية ويجب العمل على مواجهتها، وقدم مقترحاً بأهمية العمل على صيغة العقد الاجتماعي للخلاص الوطني يوقع عليها كل أبناء الوطن ويتم تقديمها لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المهدي وفقا لوكالة السودان للأنباء أن المقترح يتكون من أربع نقاط هي: التزام الجميع بوقف إطلاق النار والعدائيات، إيصال المساعدات الإنسانية، إطلاق سراح المعتقلين والأسرى وكفالة الحريات العامة بضوابط، ولضمان ممارستها، وتكوين حكومة قومية برئاسة وفاقية مهمتها الالتزام بقومية الحكم، وتصفية التمكين والتصدي للظروف الاقتصادية الراهنة بما يرفع المعاناة عن الشعب، بالإضافة إلى تسكين النازحين في قراهم طواعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والانتقالية.

وشهدت عدة مدن سودانية أمس مظاهرات غضب هادرة خاصة بمدينتي عطبرة وبوتسودان حيث تم حرق مبنى الحزب الحاكم في عطبرة، ما دفع السلطات في السودان إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر على التجوال بمدينة عطبرة وتعليق الدراسة لأجل غير مسمى.