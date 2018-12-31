فيديو.. مقتل وإصابة 9 في انفجار أنبوب غاز بمبنى سكني في روسيا

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قتل 4 أشخاص، بينهم طفل، وأصيب 5 آخرون جراء انفجار أنبوب غاز صباح اليوم الاثنين في مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك الواقعة بمقاطعة تشيليابينسك الروسية.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن انفجار أنبوب الغاز وقع في الساعة 04:00 صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو في مبنى سكني مكون من 10 طوابق، الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل، كما تم انتشال 16 من سكان المبنى من تحت الأنقاض. وجرى نقل 5 أشخاص منهم اثنان في حالة حرجة إلى المستشفى. ولا يزال مصير 35 شخصا غامضا.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى انهيار الطوابق من 3 إلى 10 وألحقت أضرار بـ 48 شقة. ولا تزال أعمال البحث في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.. ويجري أيضا إجلاء السكان من المبنى المنكوب.