فيديو.. مقتل 40 إرهابيًا في تبادل إطلاق النيران بعد تفجير المريوطية في مصر

المواطن - القاهرة

بعد ساعات من الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل سياحاً من فيتنام في حي المريوطية بشارع الهرم بالجيزة في مصر؛ أعلنت الداخلية المصرية عن تصفية 40 إرهابيًا في عمليتين في الجيزة وسيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم: داهمت وزارة الداخلية فجر اليوم، عدداً من الأوكار الإرهابية بمحافظتي شمال سيناء والجيزة، وذلك بعد ساعات من العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة المريوطية بالجيزة، وأسفرت المداهمات عن مقتل 14 إرهابياً بمساكن أبو الوفا بالحى الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، وعدد 16 إرهابياً بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات، و10 إرهابيين، بمساكن ابنى بيتك بالعريش بشمال سيناء”.

وأضاف البيان: أنه “تم العثور بحوزة الإرهابيين على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة، مؤكدة أن المداهمة جاءت أثناء تخطيط المسلحين لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد مؤسسات الدولة ومرافق سياحية وكنائس”.

وكانت محافظة الجيزة، جنوبي العاصمة القاهرة، شهدت تفجيراً بواسطة عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة سياحية تقل سائحين، مساء أمس الجمعة، ما أدى لمقتل 3 منهم بالإضافة إلى المرشد السياحي مصري الجنسية وإصابة 12 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن انفجار عبوة ناسفة خلف حافلة سياحية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وتابعت الداخلية في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إنه “بتاريخ 28 الجاري وفي حوالي الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحاً، “فيتناميي الجنسية”، ما أسفر عن وفاة 2 “وقت إصدار البيان الأول” وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة “مصريي الجنسية.