فيديو..مواطن يوثق رشق مركبته بالحجارة على طريق الرين من قُطّاع الطرق

المواطن - فهد القحطاني- الرين

تتزايد مخاوف المواطنين والمقيمين المسافرين عبر طريق الرين الرابط بين محافظة بيشة ومدينة الرياض من قطاع الطرق المجرمين الذين جعلوا طريق الرين موقعاً لتنفيذ أقذر جرائمهم من سلب المسافرين ليلاً مستغلين الظلام الدامس وعدم وجود دوريات أمن الطرق أو مراكز تفتيش أمنية على امتداد الطريق من بيشة حتى الرين.

ويقوم اللصوص برصد الضحية ومتابعته إلى المنطقة الخالية من أعين المارة والمناسبة لهم لتنفيذ جريمتهم ثم يقومون بإطلاق النار على الضحية وسلبه غير معيرين أي اهتمام لحياته أو حياة من معه.

وتختلف الطرق والحيل التي يستخدمها اللصوص من أجل قطع الطريق وتنفيذ عملية السلب حيث يقومون برشق مركبات المسافرين بالحجارة ووضع المسامير أمامهم أو بالتجمع وتشغيل الإشارات على جوانب الطريق موهمين المارة بوقوع حادث حتى يتم توقف الضحية وسلبه.

وقد شهد هذا الطريق خلال اليومين السابقين والأشهر الماضية عدّة عمليات سلب وخطف كان آخرها فجر هذا اليوم حيث تعرض أحد المسافرين لمحاولة قطع الطريق عليه ورشقه بالحجارة من أجل سلبه.

ووثق المواطن ما تعرض له بمقطع فيديو، حيث تحدث عن بعض الإصابات التي تعرض لها وكذلك من كان مسافراً معه على الطريق مطالباً الجهات الأمنية بالقبض على هذه العصابات المجرمة والمحافظة على سلامة المسافرين بوضع مراكز أمنية ودوريات لأمن الطرق على هذا الطريق الذي أصبح مرعباً للمسافرين.

