فيديو.. موافق الرويلي يكشف سبب الانسحاب من برنامج نادين البدير

المواطن - الرياض

كشف الأكاديمي الدكتور موافق الرويلي عن سبب انسحابه من برنامج اتجاهات الذي تقدمه الإعلامية والكاتبة نادين البدير على قناة روتانا خليجية.

وقال موافق الرويلي في تغريدة له على تويتر بلهجة ساخرة: الكل يسأل لماذا انسحبت من المقابلة مع نادين البدير في قناة روتانا خليجية؟.. أعتذر لهم وأقول: كان مستوى الإعداد للحلقة ومستوى الحوار فيها وأسئلة المحاورين راقية جدًا ومعدة بمهنية عالية وتنم عن فهم عميق لهذا فالحلقة أرقى من مستواي، ولهذا انسحبت والسلام.

وأضاف موافق الرويلي في تغريدة أخرى : صعب يجتمع أكاديمي مع “خطاب” نسوان على طاولة واحدة! قبل اليوم كنت أفكر أن مهنة “الخطابة” مقصورة على “السيدات” …يا لجهلي بسوق الخطابين والخطابات.

ويقود الدكتور موافق الرويلي حملة للكشف عن حملة الشهادات العلمية المزورة أو التي يتم بيعها لمن يدفع.

وأشار خلال استضافته مع نادين البدير إلى أنه تلقى العديد من التهديدات بسبب هذا الأمر.

وحين وجهت له نادين البدير القول بأن ما يقوم به هو تشهير بالناس قال الدكتور موافق الرويلي : أنا لا أفضح أحدًا، ولا أشهّر بأحد، وأكتفي بالتغريد بالمعلومات والوثائق، وهذه هي أسباب اتجاه البعض للشهادات الوهمية.

يذكر أن الدكتور موافق الرويلي من مواليد قارا في الجوف عام 1371هـ وهو حاصل على الدكتوراه في مناهج التعليم الثانوي، من كلية الدراسات العليا – جامعة أيوا، في ولاية أيوا، بالولايات المتحدة الأمريكية، 1/8/1986م.

شغل الدكتور موافق الرويلي العديد من المناصب المهمة، كما كان عضوًا بمجلس الشورى لدورتين.

