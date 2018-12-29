فيديو.. هذا ما قاله فنانو لبنان بعد زيارتهم معالم العلا

المواطن - العلا

عبر العديد من الفنانين اللبنانيين عن سعادتهم الغامرة بعد زيارتهم معالم محافظة العلا على هامش مهرجان شتاء طنطورة.

وقال عدد من نجوم لبنان إنهم ما كانوا يتخيلون وجود مثل هذه المعالم في المملكة، معبرين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أتاحت لهم التعرف على تراث المملكة عن قرب.

وقال الفنان راغب علامة: إن المكان كله طاقة إيجابية، وما كان يتوقع مثل هذا المكان في المملكة.

فيما قال الفنان وليد توفيق:

للعلا للشمال

لجنوبك في الرمال

من بيروت لجدة

قلبي كله مودة

لترابك يا أبيه

يا بلادي يالسعودية

بدورها قالت نجوى كرم إن الدهشة تملكتها في البداية حيث لم تكن تتوقع أن هذا الموقع التاريخي موجود في المملكة.

وكان وفد لبناني شعبي ورسمي قد شارك في حفل ماجدة الرومي في العلا، أمس، حيث ضم الوفد الذي جاء بناء على دعوة رسمية من وزارة الثقافة السعودية كلاًّ من رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وعدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

وكان الحضور الفني اللبناني مميزاً ولافتًا حيث حضر حفل ماجدة الرومي كل من نجوى كرم، ونادين نسيب نجيم، وراغب علامة، ووليد توفيق، ونيشان وغيرهم.