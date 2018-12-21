فيديو.. هرب من قبضة الشرطة بالقفز من الطابق الـ4!

المواطن - متابعة

تفاديًا للوقوع في قبضة الشرطة، أقدم شاب سوري على القفز من الطابق الرابع في منزل بمدينة لايبزيج الألمانية. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل لاذ أيضًا بالفرار من المستشفى رغم حاجته لتلقي العلاج.

وبحسب موقع صحيفة “بيلد” قفز شاب سوري في مدينة لايبزيج، شرق ألمانيا، من شرفة على ارتفاع أكثر من 12 مترًا (الطابق الرابع) من أجل الفرار من الشرطة، وأردف الموقع الألماني أن الشاب هرب في وقت لاحق من المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج هناك.

وأشار موقع “tag24” إلى أن الشرطة انتقلت الأربعاء الماضي إلى منزل في مدينة لايبزيج، بهدف التحقيق في حادثة سرقة تعرضت لها امرأة (61 عامًا) قبل ثلاثة أسابيع، وأضاف أن الفاعل انتزع بقوة حقيبة يد المرأة، التي أصيبت بجروح.

وتابع الموقع الألماني أن الشرطة، كان بحوزتها قرار قضائي لتفتيش منزل أحد المشتبه بهم. إذ وجدت الشرطة سوريين (18، 23 عامًا) في المنزل، وأضاف أن المترجم وضح لهما الإجراء الذي تقوم به الشرطة.

وأفاد موقع “راديو لايبزيج” أن عناصر الشرطة عثروا أثناء تفتيش المنزل على مسروقات من عملية السطو سابقة الذكر، فضلًا عن حقيبتي يد من عمليتي سطو أخريين، وتابع الموقع الألماني أن السرقة الأولى تعرضت لها امرأة (35 عامًا) كانت في طريقها للعمل. أما الثانية فكانت ضحيتها امرأة (32 عامًا).

وبحسب نفس المصدر، أجلت الشرطة اعتقال الشاب؛ لأنه كان في حاجة إلى تلقي العلاج؛ إذ تعرض ذراعه للكسر بعدما قفز من الطابق الرابع، إلا أن الشاب استغل الفرصة وفرّ من المستشفى مرة ثانية، وهو يرتدي حذاء خفيفًا، بينما لم يلبس أي شيء في الجزء العلوي من جسده.