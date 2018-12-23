فيديو.. وزير العمل يدعو القطاع الخاص لزيادة الرواتب

المواطن - الرياض

حث وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي القطاع الخاص على زيادة رواتب العاملين به لتتلاءم مع مجريات السوق، وتشجيع الموظف على مضاعفة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بغرفة جازان حيث قال: “هؤلاء في الأخير أبناؤنا وبناتنا.. ولما تعطي راتباً قليلاً لن يستطيع العامل أن يستمر”.

وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتوسيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص مناسبة لأبناء وبنات المملكة لتفعيل التوطين.

وأشار وزير العمل الراجحي إلى أن هناك بالفعل استجابة وتفاعل تجاه توجيهات وقرارات الوزارة.