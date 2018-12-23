فيديو.. وزير العمل يدعو القطاع الخاص لزيادة الرواتب

المواطن - الرياض
حث وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي القطاع الخاص على زيادة رواتب العاملين به لتتلاءم مع مجريات السوق، وتشجيع الموظف على مضاعفة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بغرفة جازان حيث قال: “هؤلاء في الأخير أبناؤنا وبناتنا.. ولما تعطي راتباً قليلاً لن يستطيع العامل أن يستمر”.
وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتوسيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص مناسبة لأبناء وبنات المملكة لتفعيل التوطين.
وأشار وزير العمل الراجحي إلى أن هناك بالفعل استجابة وتفاعل تجاه توجيهات وقرارات الوزارة.
مختارات
عبر نظام نور .. هنا رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية برقم الهوية
التسجيل في موقع حساب المواطن الجديد عبر هذا الرابط
9 مشاراكات
جلباخ
الدنيا راكده من وين يزود انتاجيته
جلباخ
من وين لهم يرفعون اجور السعوديين البنزين وغالي و الكهرباء غاليه
حقاني
يعني الدعوة اختياريه من الشركات الزموهم برواتب وسلم خاص للقطاع الخاص
غير معروف
كيف زيادة رواتب والوضع الاقتصادي في نزول معادله غير ناجحة
تركي عبدالله
يارجل لي ١١سنه بشركه كبيره وعريقه وراتبي ما وصل ٥٠٠٠ الشكوى لله
صالح سالم موهوب
السلام عليكم نص منطقة جازان موظفين في شركاة وهميه وبعض من الشركات غير نظاميه وبرواتب 1500 و2500 حقوق المواطن ظايع وشباب بدون عمل بسبب اهمالكم في الشركات القطاء الخاص مراقبة تشديد تتبع مافي انتم من شجع الشركات ع نقص الرواتب تلاعب في الاعمال ارجوا من الله مساعدتي في عمل وجزاكم الله خير
صالح موهوب
السلام عليكم نص منطقة جازان موظفين في شركاة وهميه وبعض من الشركات غير نظاميه وبرواتب 1500 و2500 حقوق المواطن ظايع وشباب بدون عمل بسبب اهمالكم في الشركات القطاء الخاص مراقبة تشديد تتبع مافي انتم من شجع الشركات ع نقص الرواتب تلاعب في الاعمال ارجوا من الله مساعدتي في عمل وجزاكم الله خير
زائر
ريحانة كله كلام ليس له فايده زودو القطاع الخاص هههه القطاع الحكومي المتقاعدين إلي راتب ليكفي الاجار
ابو سالم
هذا الكلام ماينفع مع أصحاب الشركات الخاصه يا معالي الوزير .
انا موظف بشركه اهليه خاصه صارلي تقريبا عشرين سنة واستلم راتب ٣٣٠٠.ثلاث آلاف وثلاثمائة ريالوالىحد الان لم يقوم صاحب الشركة بزيادة راتبي رغم الضروف التي نمر بها من غلاء المعيشه وساكن باللايجار وعندي اربع أطفال والحمدالله.
ارجو من معالي الوزير أن يفرض فرض على كل الشركات الخاصه بأن يزيدون رواتب الموظفين السعوديين إلى هم مثل حالتي…….
وهذا الكلام الي ابي اقوله للوزير شخصيا