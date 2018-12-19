فيديو وصور.. حفر ومطبات تتصيد سيارات الأهالي بحي معبوج بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من أهالي حي المعبوج بمدينة جيزان، معاناتهم من نقص الخدمات البلدية بالحي، وتضررهم من الحفريات التي تنتشر بعدد من شوارع الحي، فضلًا عن انتشار المطبات الأسمنتية والسيارات المتهالكة بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود الكثير الشوارع الرملية والمُوحلة وغير المسفلتة، خصوصًا المنطقة الشمالية والشرقية من الحي، والتي تركت دون سفلتة منذ فترة طويلة، وتضررت منها مركباتهم، وتجاهلتها أمانة المنطقة.

وقال حسن بشكور لـ“المواطن”: إن حي المعبوج يفتقر إلى وجود أماكن للترفيه التي تساعدهم في قضاء وقت فراغهم مثل الحدائق والميادين العامة والملاعب الرياضية المجهزة وألعاب للأطفال، وغيرها، على الرغم من التطور الذي تشهده أغلب أحياء مدينة جازان.

السيارات المتهالكة تشوّه الحي:

وقال ماجد عزي: إن عددًا من السيارات المتهالكة تنتشر في شوارع حي المعبوج، وأصبحت تشوّه منظر الحي، والتي تم تجاهلها منذ سنوات عديدة، دون إزالتها من قبل أمانة المنطقة وبلدية جازان.

مشيرًا إلى أن أمانات المناطق تقوم بإزالة التشوه البصري ومنها السيارات المتهالكة بمناطقها، بينما أمانة جازان تتجاهل إزالتها حتى يومنا هذا.

انتشار المطبات الأسمنتية:

وقال أيمن وعثمان قرموش: إن سكان الحي يعانون من انتشار الشوارع الرملية والمُوحلة والحفريات والمطبات الأسمنتية، منذ فترة طويلة، وتضررت منها مركباتهم والمركبات العابرة، حيث قام بعض من سكان الحي ببناء مطبات أسمنتية بشكل عشوائي بالشوارع التي تمر من أمام منازلهم، دون اللجوء إلى الجهات المعينة لطلب وضع مطبات أسفلتية بشوارع الحي.

الأمانة تتجاهل شكاوى الأهالي:

وشكا محمد إسماعيل قائلًا: إن حفريات حي المطار ومستنقعات أحياء السويس والمطار تم تجاهل ردمها من قبل أمانة جازان، حيث أصبحت تلك المستنقعات بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض بكثافة، دون القيام بعلميات رش المبيدات.

وأشار إلى أن الأمانة استنفرت طاقتها خلال الأسابيع الماضية لإعادة سفلتة الشوارع الرئيسية وتزيينها بالأشجار والنخيل، فيما تجاهلت حفريات وسفلتت الشوارع الداخلية بالأحياء، بالإضافة إلى تجاهلها ردم مستنقعات أحياء السويس والمطار حتى يومنا هذا!!

وطالب أهالي حي المعبوج مسؤولي الأمانة وبلدية جازان بالنهوض بالخدمات البلدية بحي المعبوج، وسرعة التحرك بردم الحفريات وسفلتت الشوارع الرملية والمُوحلة وغير مسفلتة، وإزالة المطبات الأسمنتية والسيارات المتهالكة التي تشوّه منظر الحي، والقيام وإنشاء حدائق وألعاب للأطفال وملاعب رياضية بالحي.

كما طالب أهالي أحياء والسويس والمطار بردم المستنقعات والقيام بعلميات رش المبيدات المكافحة للبعوض، بالإضافة إلى القيام بردم حفريات وإعادة سفلتة شوارع حي المطار التي تم تجاهلها إلى يومنا هذا.