فيديو وصور.. غنت ماجدة الرومي فمالت جبال طنطورة طربًا

المواطن - العلا

برونقها الذي يزداد بهاءً يومًا بعد يوم، وبمشاعر لامست قلوب جماهيرها في المملكة والعالم؛ وبوطنية تنم عن ثقافتها ووعيها بقضايا أمتها العربية، صدحت ماجدة الرومي بأعذب الألحان في مهرجان شتاء طنطورة ليلة أمس.

تظاهرة لبنانية سعودية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، جسدها حفل ماجدة الرومي في طنطورة حيث شارك فيه أكثر من 100 شخصية سياسية وفنية لبنانية إلى جانب آلاف السعوديين والمقيمين.

علاقات متميزة

العلاقات السعودية اللبنانية المتميزة في المجالات الثقافية لا تقل عن تميزها في العلاقات السياسية والاقتصادية حيث ضم الوفد اللبناني الذي جاء بناء على دعوة رسمية من وزارة الثقافة السعودية كلا من رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وعدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

وكان الحضور الفني اللبناني مميزاً ولافتًا حيث حضر حفل ماجدة الرومي كل من نجوى كرم، ونادين نسيب نجيم، وراغب علامة، ووليد توفيق، ونيشان.

زخم لبناني في المملكة

وعبر الرئيس أمين الجميل عن سعادته بقوة العلاقات السعودية اللبنانية، حيث قال في تصريحات صحفية: إن علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية واسعة جداً وغير متوقفة على حدث أو رحلة معينة، ونحن عندما نذهب إلى السعودية فإننا نذهب إلى بيتنا؛ نظراً للعلاقة القوية والمتينة بين البلدين. نحن فخورون بهذه الإنجازات التي تتحقق اليوم في السعودية من حيث الانفتاح وإبراز المعالم الأثرية والتاريخية والتي تعبر عن عراقة هذه المملكة.

من جهته، قال الرئيس السابق العماد ميشال سليمان: “إن التطور الذي يحدث في السعودية، خصوصاً في المجال الثقافي، هو تطور يشبهنا إلى حد ما. وعلينا أن نساعد ونشجع مثل هذه النشاطات، مع وجود مواطنين لبنانيين في المملكة، ونظراً لما يربطنا من علاقة أخوة وصداقة معها». وآمل «بعد هذه التظاهرة الفنية والثقافية أن تسهل المملكة مجيء الإخوة السعوديين إلى لبنان”.

وقال السنيورة: أعتقد أن هذه الدعوة تأخذ أبعاداً أخرى بسبب وجود فنانة لبنانية ستشارك في المهرجان، وبالتالي فإن هذا التلاقي بين المملكة العربية السعودية ولبنان سوف يؤدي إلى مزيد من التكامل الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد والسياسة وفي مجالات عدة». مضيفاً:«على مدى عقود طويلة، كانت العلاقة دائماً وطيدة بين لبنان والمملكة على الرغم من محاولات البعض تخريبها، وهذا طبعا ليس من مصلحة لبنان أو أي دولة عربية.

ماجدة الرومي تدفئ شتاء طنطورة

يذكر أنه في بداية الحفل، قالت الفنانة ماجدة الرومي: أفتخر بالغناء في هذا البلد الحبيب الذي نقدره ونحترم شعبه كثيراً. في قلبي كلام كثير، لا أعلم من أين أبدأ. هذه الأرض، التي قبل أن تخص قلوبنا، نحن نحسبها منذ زمن على ضمائرنا، إذ أصبح لنا فيها بيوت وأهل، تماماً كما في بلدنا.

وأضافت: بكل الوفاء الموجود في قلبي وبكل صدق، أتمنى أن تبقى هذه الأرض الطيبة عاصمة للخير، وأن يبقى دارها دار العز وسيوفها سيوف النصر، وأن تبقى أيضاً البهية الأبية العربية العزيزة على الله وعلى قلوبنا جميعاً، أدام الله عزكم.

بمشاعر لامست قلوب جماهيرها الحاضرة؛ هكذا افتتحت ملاك الطرب العربي حفلها الجماهيري الأول في المملكة#ماجدة_الرومي_في_العلا#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/WmLLK0QJrE — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) December 28, 2018