فيديو وصور.. ماجدة الرومي تشعل حفل طنطورة العلا بأجمل أغانيها

المواطن - الرياض

أشعلت الفنانة ماجدة الرومي، مساء اليوم الجمعة، حفل شتاء طنطورة العلا بباقة من أجمل أغانيها، التي لامست وجدان الجمهور السعودي والعربي.

ونشر حساب شتاء طنطورة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورًا لانطلاق حفل ماجدة الرومي، وكلمتها المؤثرة في بداية الحفل.

وكانت الرومي، قد افتتحت حفلها الجماهيري الأول في المملكة في طنطورة العلا، بكلمة أكدت خلالها أنها فخورة بالغناء في السعودية.

وقالت ماجدة الرومي في بداية حفل شتاء طنطورة العلا من قبل المدينة التاريخية: “هالأرض ياللي قبل ما بتكون بتخص قلوبنا هي محسوبة على ضمايرنا، صار إلنا فيها بيوت وأهل أكتر ما في بلدنا”.

وأضافت ماجدة الرومي: “بتمنى تبقى هالبلد الطيبة عاصمة للخير، ودارها دار العز، وسيوفها سيوف النصر، وتبقى الأبية البهية العربية العزيزة على قلبي”.

وتعتبر الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، أول شخصية فنية غير سعودية تغني في العلا، بعد فنان العرب محمد عبده الأسبوع الماضي.