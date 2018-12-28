فيديو.. 10 سمات تميز دبلوماسية عادل الجبير وتكشف براعته في الرد

المواطن - الرياض

حدد عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الباحث الإعلامي أيمن السعيد 10 سمات بارزة ميزت دبلوماسية عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال السنوات التي قضاها في منصب وزير الخارجية السعودي.

وقال السعيد : من فترة طويلة وأنا أتابع لقاءات عادل الجبير وأستفيد في كل مرة مهارة إعلامية؛ ولذلك جمعت تحت هذه التغريدة ١٠ دروس من لقاءاته للظهور الإعلامي المؤثر والتعامل مع وسائل الإعلام ليس في السياسة فحسب لكن في مختلف المجالات.

١. الهدوء واللغة الواضحة والإجابة المختصرة المركزة هي من أهم السمات التي تجدها في لقاءات عادل الجبير .. والنصيحة هنا توقف في اللقاءات التلفزيونية في الوقت المناسب فالاستطراد في الإجابة يجعلك عرضة للخطأ.

٢. تغيير لغة الخطاب بتغيير الموقف :

عادل الجبير يعمل بقاعدة لكل مقام مقال ولكل حادث حديث؛ فتجد هنا تغيرا كبيرا في نبرة حديثه ولغته وحتى لغة جسده عند استنكاره للتدخلات الكندية ؛ وهذا التوازن قاعدة مهمة لكل متحدث.

٢. تغيير لغة الخطاب بتغيير الموقف :#عادل_الجبير يعمل بقاعدة لكل مقام مقال ولكل حادث حديث ؛ فتجد هنا تغير كبير في نبرة حديثه ولغته وحتى لغة جسده عند استنكاره للتدخلات الكندية ؛ وهذا التوازن قاعدة مهمة لكل متحدث pic.twitter.com/4uzr9fGsgr — Aiman | أيمن السعيدي (@Aiman_sa) December 27, 2018

٣. التنبه إلى الخدع والمزالق الإعلامية :

يعمل كثير من المعدين والمذيعين لإيقاعك في موقف محرج على الهواء بعرض وجهة نظر أخرى أو قضية معقدة والانتباه لهذه “الأفخاخ” هو عملك عندما تكون ضيفا أو متحدثا ؛ وهذا ما اتضح في حديث الجبير عن ترامب أثناء الانتخابات الأمريكية.

٤. اختيار المنصة المناسبة :

البعض يتحمس بالجواب لأي صحفي أو مؤسسة إعلامية دون أن يسأل ويعرف خلفياتها وأهدافها مما يجعله في موقف محرج ؛ سؤال عادل الجبير بدقة للمراسل الإسرائيلي مثال مهم للتعامل مع وسائل الإعلام.

وأشار السعيد في هذا الصدد إلى رفض الجبير الرد على سؤال لمذيع إحدى القنوات الإسرائيلية.

٥. ضرب الأمثلة المناسبة للجمهور :

بعد ادعاء صحفي أمريكي أن داعش تمثل الإسلام كان رد عادل الجبير بنفس منطقه لكن بمثال يحاكي المجتمع الأميركي وهي منظمة KKK العنصرية المعروفة حول العالم ؛ أوجد لنفسك أمثلة يفهمها الجمهور حتى توصل رسالتك.

٦. قلب الطاولة :

لا تجب عن كل ادعاء ؛ تحتاج أحياناً إلى تغيير اتجاه الحديث من الدفاع إلى الهجوم بالأدلة المناسبة ؛ فبدل الرد على ادعاءات القنصل الإيراني مباشرة قرر عادل الجبير تقديم حقائق أكثر تأثيراً وبسرد تاريخي واضح.

٦. قلب الطاولة :

لا تجب عن كل ادعاء ؛ تحتاج أحياناً إلى تغيير اتجاه الحديث من الدفاع إلى الهجوم بالأدلة المناسبة ؛ فبدل الرد على ادعاءات القنصل الإيراني مباشرة قرر #عادل_الجبير تقديم حقائق أكثر تاثيراً وبسرد تاريخي واضح pic.twitter.com/z6uBzBBAYL — Aiman | أيمن السعيدي (@Aiman_sa) December 27, 2018

٧.الانتباه للتفاصيل :

لا تستعجل الإجابة عن الأسئلة انتبه واستمع جيداً فبعضها قد لا يحتاج للرد سوى بثوان.

٨. إيجاد القواسم المشتركة مع الجمهور :

ابحث عن ما تشاركه مع الناس من اهتمامات أو من قصص وتجارب هذه من أهم القواعد للمتحدث المؤثر ؛ #عادل_الجبير اختار التحدث عنها بالألمانية ولو لدقائق حتى توجد وقعا أكبر لدى المجتمع الألماني.

٩. الإعداد الجيد :

هذه قاعدة أساسية لكل ظهور إعلامي؛ توقع الأسئلة وجهز الإجابات؛ بل ابحث عن آراء من يخالفك واستخدمها لتوضيح وجهة نظرك وعرض رسالتك حتى قبل أن تسأل وهناك حديث لـ عادل الجبير في لندن يعرض جزءا من هذا الإعداد.

٨. اجياد القواسم المشتركة مع الجمهور :

ابحث عن ما تشاركه مع الناس من اهتمامات أو من قصص وتجارب هذه من أهم القواعد للمتحدث المؤثر ؛ #عادل_الجبير اختار التحدث عنها بالألمانية ولو لدقائق حتى توجد وقع أكبر لدى المجتمع الألماني pic.twitter.com/65KqwJkoH3 — Aiman | أيمن السعيدي (@Aiman_sa) December 27, 2018

١٠. الخروج من عباءة الرسمية :

لا يمكن أن تكون جاداً طول الوقت ؛ رسمياً في كل لقاء ، بعض اللقاءات تحتاج إلى البساطة وحتى الطرافة لتجذب من حولك ؛ حديث عادل الجبير عن حسابه في تويتر مثال على ذلك.

١٠. الخروج من عباءة الرسمية :

لا يمكن ان تكون جاداً طول الوقت ؛ رسمياً في كل لقاء ، بعض اللقاءات تحتاج إلى البساطة وحتى الطرافة لتجذب من حولك ؛ حديث #عادل_الجبير عن حسابه في تويتر مثال على ذلك pic.twitter.com/BQRohjiY87 — Aiman | أيمن السعيدي (@Aiman_sa) December 27, 2018