فيصل بن خالد ومحمد بن نواف.. مستشاران للملك سلمان

المواطن - الرياض

صدرت أمس الخميس أوامر ملكية بتعيين الأمير فيصل بن خالد أمير عسير سابقا مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وكذلك أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشارا للملك.

فيصل بن خالد في سطور

فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود موالد عام (1954 بمدينة الرياض، أمين عام مؤسسة الملك خالد الخيرية، وأمير منطقة عسير منذ 16 مايو 2007 الموافق 28 ربيع الآخر عام 1428هـ حتى 27 ديسبمر 2018.

درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدارس الثغر النموذجية ودرس المرحلة الثانوية في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، أكمل دراسته الجامعية في أمريكا في جامعة سان ماتيو.

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز من المحبين والداعمين لرياضة الفروسية ويملك إسطبل الأمير فيصل بن خالد (الإسطبل الأحمر)، كما يهتم بالمحافظة على الموروث والأصالة وذلك باهتمامه بالشعر وخاصة المحاورة ورعايته له. وهو عضو شرف ناديي الهلال والأهلي السعوديين.

بعد وفاة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، بتاريخ 18 ربيع الثاني 1428هـ الموافق لـ5 مايـو 2007م، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بإعفاء الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير من منصبه وتعيينه أميراً لمنطقة مكة المكرمة، وأمراً ملكياً آخر بتعيين الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أميراً لمنطقة عسير، وكان ذلك بتاريخ 29 ربيع الثاني 1428هـ الموافق لـ16 مايو 2007.

وبالأمس صدر أمر ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه مستشارا بمرتبة وزير.

وجاء الأمر الملكي كالتالي:

الرقــــم: أ / 145

التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الأمير محمد بن نواف

الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، صدر بالأمس أمر ملكي بتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.

الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد مدينة الرياض. كان سفيرا للسعودية لدى بريطانيا وجمهورية آيرلندا، وهو الابن الأكبر للأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

الأمير محمد يثمن الثقة الملكية

من جهته رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ثقته الكريمة بتعيين سموه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله – عز و جل – أن يوفقه للعمل على تحقيق تطلعات القيادة الكريمة بما فيه خير الوطن والمواطن.

ورفع سموه جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – مؤكدًا سموه على حجم الدعم والمساندة وصادق التوجيه ووافر العطاء الذي حظي به سموه من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – طيلة فترة عمله الدبلوماسي.

كما قدم سموه الشكر لجميع موظفي وزارة الخارجية وفي مقدمتهم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من الذين عملوا مع سموه في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة، متطلعًا سموه منهم المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق طموحات قيادتنا الحكيمة، سائلًا الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لما فيه خير بلادنا والأمتين العربية والإسلامية.