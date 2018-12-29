في آخر 19 مباراة.. شباك الاتحاد متاحة للجميع

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الاتفاق، مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعادة نغمة الانتصارات خلال مباراة الاتفاق اليوم، لتحسين مركزه في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 6 نقاط فقط.

ويُلاحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رقم سلبي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر 19 مباراة خاضها في المسابقة المحلية.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الاتحاد تلقى أقل من هدفين في المباراة خلال 3 مباريات فقط من الـ19 مباراة الأخيرة في الدوري.

واستقبلت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 31 هدفًا خلال 14 مباراة خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح لاعبوه في تسجيل 17 هدفًا.