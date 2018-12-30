في الجنادرية.. الأمر بالمعروف تُحذر من هذا الأمر

المواطن - الرياض

حذرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبر جناحها في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة من أخطار الجرائم المعلوماتية التي أفرزها التطور الهائل في تقنية المعلومات وباتت أداة للإساءة للآخرين واستغلالهم والإضرار بهم.

وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف، من خلال ركن الجرائم المعلوماتية بعرض الإنفوجرافيك ماهية الجرائم المعلوماتية، وحددت 6 قواعد لحماية المستخدمين من الإيقاع بهم عند استخدامهم للتقنية.

وحذرت من الصداقات المجهولة ومن كشف الصور والمعلومات الشخصية. كما أكدت على عدم السماح للمواقع بالبحث في دفتر العناوين الخاص بالبريد الإلكتروني مع ضرورة المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور، والحذر من الرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أرقام الهاتف والمعلومات الخاصة مع الآخرين.

ويضم جناح الرئاسة ركن الأمن الفكري، وقسماً للوثائق التاريخية، كما يقدم الجناح الإهداءات التوعوية من المطبوعات والمواد التي أصدرتها الرئاسة، ويستقبل الجناح زواره طيلة أيام المهرجان من خلال نخبة من الموظفين لعرض محتوياته وشرحها للزوار.