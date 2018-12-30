في ختام 2018.. عائض القرني يقدم دليل النجاح

المواطن - الرياض

قدم الشيخ الدكتور عائض القرني دليل النجاح في الحياة، وذلك قبل انتهاء عام 2018 والدخول في عام جديد.

وقال القرني: “قابل الحياة بإيجابية وتفاؤل لتسعد بوجهها المُشرق، فإن كل ناجح ومُبدع تميّز بالتفاؤل وروح الأمل، أمّا المُتشائم المُحبط فلا نفسه نفع، ولا للحياة أعطى، فلا تقف مكانك تقتات الهموم، بل تقدّم، وتوكّل على الله، وابذل الجهد، وأحسن العمل”.

وتابع القرني: “فما خلقك إلّا ليرزقك، وما ابتلاك إلّا ليُعافيك”.

وأردف القرني: “مهما جرّبت من العلاجات والأدوية في طرد الهموم والغموم فإنها سوف تعود لا محالة عند انتهاء كل دواء، لكن هناك دواء رباني وعلاج إلهي: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}، وبالمُقابل: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا}”.