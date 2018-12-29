في 8 أشهر .. ماذا قدم النفيعي لـ #الأهلي وعشاقه ؟

المواطن - محمد سمعه

قرر ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق ترك منصبه بتقديم الاستقالة والرحيل عقب الخسارة من نادي الوحدة أول أمس الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووافقت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على استقالة ماجد النفيعي، ليُعين عبدالله بترجي رئيسًا للراقي خلال الفترة الحالية.

وكان ماجد النفيعي تولى رئاسة النادي الأهلي في شهر أبريل الماضي بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق خلفًا للأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل.

مدرب جديد وصفقات جديدة

وخلال ثمانية أشهر تمكن النفيعي من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي بدعم من هيئة الرياضة خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

نجح النفيعي كذلك في ضم العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية للنادي الأهلي مثل المصري عبدالله السعيد والإسباني مانويل جورادو وجدد عقد اللاعب السوري عمر السومة.

كما تمكن النفيعي من ضم اللاعب التشادي عثمان الحاج من صفوف نادي جدة في شهر ديسمبر الجاري كأول صفقة شتوية يبرمها الراقي قبل رحيله.

استياء واضح

ويذكر أن النفيعي كان أعرب عن استيائه بسبب نتائج الأهلي في المباريات الأخيرة، حيث قال بأن الفريق سيتعاقد مع صفقات قوية في يناير من أجل تحسين صورة الفريق ولكن يبدو أنه كان حسم قراره بالاستقالة قبل إبرام أي صفقات للراقي.