قبل 8 أيام .. الأخضر يُدشن تدريباته في أبو ظبي

المواطن - محمد سمعه

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة أبو ظبي الإماراتية الجمعة، وذلك استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2019 والتي تُقام مطلع العام المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المنتخب السعودي وصل إلى مدينة أبو ظبي يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من ديسمبر قادمًا من مدينة دبي، حيث يخوض الأخضر حاليًّا المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للبطولة الآسيوية.

وسيخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية في الثامن من يناير المقبل.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.

وصل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا في عام 2007 أمام المنتخب العراقي، ولكنه خسر اللقب بهدف دون رد سجله اللاعب يونس محمود.

ويذكر أن البطولة الآسيوية ستبدأ في الخامس من يناير وتنتهي في الأول من فبراير المقبل.