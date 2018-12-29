قبول استقالة النفيعي من رئاسة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

وافق رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرارًا بتكليف عبدالله بترجي برئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر تكليف مجلس الإدارة الحالي.

وجاءت استقالة ماجد النفيعي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وخسارته أمام الوحدة بالأمس.

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الجولات الخمس الماضية، حيث تعادل في مباراتين، وخسر 3 لقاءات على التوالي.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.