قرية تبوك تحتفي برؤساء وفود المناطق وإدارة المهرجان

المواطن - الرياض

بدأت قرية منطقة تبوك بالجنادرية يومها بزيارة لرؤساء وفود أجنحة الجنادرية ومدير عام مهرجان الجنادرية، والمسؤولين في المهرجان، اطلعوا على مرافق القرية وشاهدوا جانبًا من برامج القرية اليومية، وقدمت لهم إدارة القرية الهدايا التذكارية.

وعقب ذلك ناقش الجميع عدة موضوعات تهم مشاركات المناطق في المهرجان الوطني للتراث والثقافة والعمل على تضافر الجهود لما يحقق الأهداف الرفيعة للمهرجان.

من جانب آخر، واصل المشاركون في قرية منطقة تبوك التراثية تنفيذ برامجها اليومية المتنوعة، وسط حضور كثيف من زوار القرية، شملت عروض الحرف اليدوية من صناعات وأعمال يدوية والآكلات التي تتميز بها المنطقة.

كما تواصل جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان تقديم عرض شامل لبرامجها التعليمية وتعمل المزارع المشاركة في القرية في تسليط الضوء على ما تتميز به المنطقة زراعيًّا.