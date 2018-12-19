قطع بأربطة ركبة طفل بمستشفى في بيشة ووالده يطالب بالتحقيق

المواطن - سعيد آل هطلاء - بيشة

تسبب خطأ طبي في تعرض طفل لقطع في أربطة الركبة، داخل مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

وقال والد الطفل، المواطن سعد مبارك البيشي: إن طفله ناصر تعرض لحالة إعياء السبت الماضي، وذهب به لمستشفى تبالة، وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة، حيث تم تنويمه؛ كونه يعاني من حساسية في الصدر.

وأشار الأطباء إلى حاجة الطفل العاجلة لمغذيات علاجية، وتم وضع المغذيات من خلال اليد، وبعد ذلك تم نقلها في القدم إلا أنه بعد وضعها في القدم أصبح الطفل يتألم كثيرًا، حتى لاحظت والدته ركبته اليمنى في وضع غير طبيعي ولها صوت أثناء حركته.

وتم إبلاغ الممرضات بدون أي تجاوب من قبلهم مع والدة الطفل، حتى جاءت طبيبة سودانية وكشفت عليه وقالت: إن الطفل يحتاج اعمل إشاعة، وتم عمل الأشعة فجر الأحد.

واستطرد والد الطفل قائلًا: “كشفت الإشاعة أن طفلي يحتاج لطبيب عظام ولم يحضر إلا بعد الظهر وقام بمعاينة الإشاعة، وأكد أن لديه قطعًا في الأربطة ولابد أن يعمل له جبيرة وتم عمل الجبيرة”.

وتابع البيشي: “بعد عمل الجبيرة تحسنت حالة الطفل وتمكن من النوم بعد تثبيت قدمه، وذلك بعد معاناة استمرت أكثر من 24 ساعة له ولوالدته المرافقة”.

وطالب والد الطفل بفتح تحقيق فيما حدث لنجله، لمعرفة المتسبب في قطع الأربطة أثناء وضع المغذية في القدم ومحاسبة المستببين في تدهور حالة الطفل الصحية.