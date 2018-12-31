كلمة_أخيرة_2018 .. دعوات للتفاؤل والعام المقبل أجمل

المواطن - الرياض

دعوات بالأمل والتفاؤل والعمل والإنتاج مع نهاية عام 2018 وبداية عام 2019، حيث ودع الكثير من المغردين والمواطنين العام الماضي استقبالاً بالعام الجديد بروح جديدة كلها تفاؤل واستبشار بالنجاح والإنجاز والإنتاج.

ودشن مغردون وسماً بعنوان “كلمة أخيرة 2018″، حيث عبروا من خلاله عن أمنياتهم للعام للجديد.

وعلقت جوري بقولها: “لا تنشغل بالماضي حتى لا يفوتك المستقبل ولا تنشغل بإرضاء الناس حتى لا يفوتك النجاح ولا تنشغل بمقارنة نسفك مع غيرك حتى لا يفوتك أن تطوّر ذاتك!”.

وتفاعل محيسن الطويرقي مع الوسم بنشر صورة وعلق عليها بقوله: “أتمنى وصلت”.

وغرد البريقي بقوله: “يارب.. استودعتك مستقبلا لا أعلم خفاياه ولكني أعلم أنك خير مدبر وخير من أُودِعت له الودائع، اللهم اجعل القادم أجمل مما مضى، اللهُم بدل أقدارنا إلى أجملها فإنك القادر الذي لا يعجزه شئ اللهُم كُن لأمانينا مجيباً ولضعفنا سنداً ولإنكسارنا جابراً”.

وتفاعلت عبير الأحمدي مع الوسم بقولها: “ربيِٰ لا أعلَم خَفايا عآميَ الجديد، ولَكني أثقْ بِأنك قدرتَ ليِ الخَير ربي أستودِعك حيآتي فأكتُب ليَ السعادة”.

وقالت د.خلود العتيبي: “سينتهي عام ليصبح جزء من سجل الذكريات ، ذكريات جميلة سترسم الابتسامة على ثغري حين تزور خاطري ، اللهم اجعله عام مضى نتذكر فيه أجمل الذكريات وتنسينا فيه كل حُزن مر بنا فيه”.

وغرد أبو عدي قائلا: “اللهم احفظ السعودية دون هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين ترخص اروحنا اللهم احفظ قادتها وثرواتها وشبابها وقواتها وأمنها وبارك فيها اللهم من ارادها بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره”.

وغرد آخر بقوله: “أتمنى من ٢٠١٩ تكون خفيفه لطيفه وما تجحفلني وتسوي حركات ٢٠١٨”.

وقالت ريم: “ياربُ عاماً بلا فقد ، بلا حزن و انكسارات.. عام مليء بالبهجةٌ وتحقيق الأمنيات”.