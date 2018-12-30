كل ما تود معرفته عن ملاعب كأس آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي تحتضنها 4 مدن إماراتية، شهر يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية.

ونستعرض الـ8 ملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا 2019 في العاصمة أبو ظبي، دبي، العين والشارقة.

إستاد مدينة زايد الرياضية:

شُيد إستاد مدينة زايد الرياضية عام 1980 في العاصمة أبو ظبي، ويتسع لـ43 ألف متفرج، وسيستضيف 8 مباريات في بطولة كأس آسيا 2019، حيث سيحتضن المباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين.

وسيحتضن إستاد مدينة زايد الرياضية مباريات العراق وفيتنام، الهند والإمارات، عمان واليابان، السعودية وقطر، ومباراة في دور الـ16 وأخرى في ربع النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2019.

إستاد هزاع بن زايد:

افتُتح إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين عام 2014، ويتسع لـ25 ألف متفرج، وسيستضيف 8 مباريات في بطولة كأس آسيا 2019.

وستُقام عليه مباريات دور المجموعات بين كل من أستراليا والأردن، قطر ولبنان قيرغيزستان وكوريا الجنوبية، الإمارات وتايلاند، فيتنام واليمن، بجانب مباراة في دور الـ16، وأخرى في ربع النهائي، ومواجهة في نصف النهائي.

إستاد الشارقة:

يتسع إستاد الشارقة لـ20 ألف متفرج، وسيستضيف 6 مباريات في كأس آسيا 2019، 5 منهم في دور المجموعات بين سوريا وفلسطين، أوزبكستان وعمان، اليمن والعراق، الهند والبحرين، لبنان وكوريا الشمالية، بجانب مباراة في دور الـ16.

إستاد خليفة بن زايد:

جدد إستاد خليفة بن زايد عام 2002، ويقع في مدينة العين، ويتسع لـ15 ألف متفرج، وسيستضيف 6 مباريات ضمن منافسات كأس آسيا 2019، 5 منهم في دور المجموعات، بالإضافة إلى لقاء في دور الـ16.

وسيحتضن إستاد خليفة بن زايد مباريات الصين وقيرغيزستان، الأردن وسوريا، كوريا الشمالية وقطر، أستراليا وسوريا، اليابان وأوزبكستان.

إستاد راشد:

افتُتح إستاد راشد في دبي عام 1948، وهو ملعب نادي شباب الأهلي، ويتسع لـ18 ألف متفرج، وسيحتضن 5 مباريات، وهي؛ السعودية وكوريا الشمالية، فلسطين وأستراليا، تركمانستان وأوزبكستان، قرغيزستان والفلبين، ولقاء في دور الـ16.

إستاد آل مكتوم:

يتسع إستاد آل مكتوم لـ15 ألف متفرج، وهو ملعب نادي النصر ويقع في دبي، وسيستضيف 6 مباريات في كأس آسيا، 4 في دور المجموعات، وهي؛ كوريا الجنوبية والفلبين، البحرين وتايلاند، لبنان والسعودية، العراق وإيران.

وسيحتضن إستاد آل مكتوم مباراة في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2019، وأخرى في الدور ربع النهائي.

إستاد آل نهيان:

يقع إستاد آل نهيان في أبو ظبي، ويتسع لـ15 ألف متفرج، وهو ملعب نادي الوحدة، وسيحتضن 5 مباريات في كأس آسيا 2019، وهي؛ الهند وتايلاند، اليابان وتركمانستان، فيتنام وإيران، كوريا الجنوبية والصين، ومواجهة في دور الـ16.

إستاد محمد بن زايد:

يُعد إستاد محمد بن زايد هو ملعب نادي الجزيرة في أبو ظبي، وتم تجديده عام 2009، ويتسع لـ42 ألف و56 متفرجًا، ومن المُقرر أن يستضيف 7 مباريات في بطولة كأس آسيا 2019.