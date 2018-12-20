كمين محكم يوقع بمروجي مخدرات متلبسين بالجرم المشهود

المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

تمكن أفراد البحث الجنائي بمخفر شرطة مركز بحر أبو سكينة ، التابع لمحافظة محايل عسير ، وبمتابعة من مدير شرطة المركز ، اليوم من إلقاء القبض على مروجين للمخدرات، من الجنسية الإثيوبية مجهولي الهوية وبحوزتهما 4 حبات يشتبه أن تكون من مادة الكبتاجون المخدرة ومبلغ مالي.

وتم القبض على الوافدين متلبسين بالجرم المشهود وذلك من خلال كمين محكم في أحد الأودية التابعة للمركز. وتم التحفظ عليهما وتم تحريز المضبوطات وتسليمها لمركز الشرطة لاتخاذ اللازم.