كمين محكم يوقع بمروجي مخدرات متلبسين بالجرم المشهود
بمركز بحر أبو سكينة بمنطقة عسير

كمين محكم يوقع بمروجي مخدرات متلبسين بالجرم المشهود

2018/12/20
الساعة 10:46 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة 

تمكن أفراد البحث الجنائي بمخفر شرطة مركز بحر أبو سكينة ، التابع لمحافظة محايل عسير ، وبمتابعة من مدير شرطة المركز ، اليوم من إلقاء القبض على مروجين للمخدرات، من الجنسية الإثيوبية مجهولي الهوية وبحوزتهما 4 حبات يشتبه أن تكون من مادة الكبتاجون المخدرة ومبلغ مالي.

وتم القبض على الوافدين  متلبسين بالجرم المشهود وذلك من خلال كمين محكم في أحد الأودية التابعة للمركز. وتم التحفظ عليهما وتم تحريز المضبوطات وتسليمها لمركز الشرطة لاتخاذ اللازم.


‎تعليق واحد

  1. يحي القنوي

    الله يقويكم وينصرنا عليهم

    ‎رد

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