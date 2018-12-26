كيفية تفعيل التصحيح التلقائي بلوحة المفاتيح Swiftkey

المواطن - متابعة

تحظى لوحة المفاتيح Swiftkey، بشهرة كبيرة في عالم الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”، كما أنها تتمتع بأهمية خاصة في بيئة عمل نظام مايكروسوفت ويندوز، وخاصة مع الأجهزة اللوحية واللاب توب المزودة بشاشات لمسية؛ نظرًا لأنها مطورة من قبل شركة مايكروسوفت الأمريكية.

وإذا رغب المستخدم في استعمال لوحة المفاتيح Swiftkey على الأجهزة اللوحية واللاب توب المزودة بشاشات لمسية فيمكنه الاستفادة من العديد الوظائف الأخرى مثل التصحيح التلقائي أو اقتراحات الكلمات، ولكن يتعين عليه تفعيل هذه الوظائف أولًا.

ويتم تفعيل هذه الوظائف في قائمة الإعدادات تحت بند الأجهزة/ الكتابة/ الاقتراحات والتصحيح التلقائي (Devices /Typing/ Suggestions and autocorrections)، وهنا يتعين على المستخدم تشغيل أو إيقاف الوظائف لكل لغة فعالة عن طريق شريط التمرير.