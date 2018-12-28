لأول مرة .. الوحدة يتذوق طعم الانتصار في الدوري على الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من الفوز على النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتمكن الوحدة من تحقيق أول انتصار له في تاريخه على الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين اليوم بعد الفوز بثنائية مقابل هدف تحت قيادة المدرب المصري أحمد حسام ميدو.

وكانت مباراة الوحدة والأهلي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، حيث سجل لنادي الوحدة كل من رومولو أوتيرو وماركوس غوليرمي، بينما سجل للنادي الأهلي اللاعب عمر السومة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ويذكر أن نادي الوحدة تمكن من تحقيق الفوز بعد الخسارة في ثلاث جولات أمام التعاون والفيصلي والاتفاق.

وشهدت مباراة الأهلي والوحدة تعرض حاتم خيمي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة لحالة من الإغماء عقب تسجيل اللاعب غوليرمي هدف الفوز الثاني لنادي الوحدة.

ويذكر أن المدرب أحمد حسام ميدو أعلن رحيله من منصب المدير الفني لفريق الوحدة بعد مباراة الأهلي، ليتولى منصب المستشار الفني للنادي.

ويتواجد نادي الوحدة حاليًّا في المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الخامس.

وتمنى المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي قيادة النادي الأهلي للفوز على نادي الوحدة، لكن الفريق الوحداوي كان له رأي آخر بتحقيق ثلاث نقاط غالية.

وجاء أحمد حسام ميدو لتدريب نادي الوحدة خلفًا للمدرب فابيو كاريلي والذي رحل لتدريب أحد الأندية في الدوري البرازيلي خلال الفترة الأخيرة.