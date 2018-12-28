لا جديد .. الأهلي يسقط للمرة الخامسة تواليًا بالخسارة أمام الوحدة

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة من نادي الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل نادي الوحدة، والذي نجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب رومولو أوتيرو في الدقيقة الخامسة بطريقة جميلة.

وحاول النادي الأهلي تسجيل الهدف الأول له وهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة ثابتة عند تقدم الوحدة بهدف دون رد، حتى جاءت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليسجل اللاعب السوري عمر السومة هدف التعادل للنادي الأهلي من ركلة جزاء.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، نجح اللاعب ماركوس غوليرمي في تسجيل الهدف الثاني لنادي الوحدة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

حقق نادي الوحدة فوزًا بهدفين مقابل هدف، حيث أصبح رصيده بعد الفوز 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الخامس.

الهدف الاول لنادي الوحدة سجله اللاعب اوتيرو في الدقيقة 5

الوحدة 1 : 0 الاهلي #الوحدة_الاهلي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/CjLEwcq5yE — دوري بلس (@dawriplusksa) December 28, 2018

الهدف الاول لنادي الاهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 90+4

الوحدة 1 : 1 الاهلي #الوحدة_الاهلي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/64IOuU6NtG — دوري بلس (@dawriplusksa) December 28, 2018

الهدف الثاني لنادي الوحدة سجله اللاعب غاليرمي في الدقيقة 90+8

الوحدة 2 : 1 الاهلي #الوحدة_الاهلي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/Mw0bWJ3x4A — دوري بلس (@dawriplusksa) December 28, 2018