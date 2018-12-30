للراغبين في الزواج لأول مرة .. هذه شروط سند محمد بن سلمان لدعمكم

المواطن - الرياض

أطلق- أمس الأحد- مبادرة سند الزواج ضمن برنامج سند محمد بن سلمان، الذي يأتي انطلاقًا من سعي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، كما يأتي امتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.

وللراغبين في الزواج لأول مرة هناك شروط لدعمهم ماليًّا ضمن سند محمد بن سلمان، وهي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ومبادرة “سند الزواج” هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وبرنامج سند هو برنامج عطاء غير ربحي بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد ليكون مظلة تندرج منها مساهماته الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.