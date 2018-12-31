مؤشر الأسهم السعودية يصعد 8% بكامل العام 2018 بدعم من البنوك

المواطن - الرياض

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق، أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع بنسبة 8% خلال العام 2018.

وأشار فدعق في مقابلة مع “العربية” إلى معززات هذه النمو للمؤشر الكلي، من نمو قطاع البنوك بنسبة 30% وقطاع الاتصالات 27%.

وأوضح أن سوق الأسهم السعودية تنهي العام بارتفاع 7 قطاعات وتراجع 8 قطاعات متأثرة بالنواحي الاستهلاكية.

كما أشار إلى التفاؤل الكبير في نمو السوق المالية السعودية في العام 2019 مع توقع نسبة نمو اقتصادي 2.4% ونمو الناتج النفطي بنسبة 3.6%.

وتحدث عن تقديرات خاصة بالعام 2019 تشير إلى نمو غير نفطي بمعدل 2.4%، وهو ما يترافق مع نمو للقطاع الخاص بنسبة 2.2% ونمو للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%.

ورأى أن الفرصة باتت مواتية للدخول في الفرص الاستثمارية المباشرة التي يوفرها التحول بالاقتصاد الحقيقي في السعودية.

وتحدث فدعق عن تقلب الأداء في السوق النفطية، مشيرًا إلى تجاوز الإنتاج الأميركي للمرة الأولى منذ عام 1974 للإنتاج السعودي، متوقعًا أن تستمر الزيادة في إنتاج النفط الأميركي.

واعتبر أن هذه الزيادة الأميركية في الإنتاج تشير إلى “تطور تقنيات النفط الصخري بما يغير معادلة الأسعار وقد تتجاوز أميركا روسيا في إنتاج النفط أيضًا”.