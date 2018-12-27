مادو والدوسري يعوضان غيابات النصر ضد الفتح

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن المدافع عبدالله مادو ولاعب المحور الشاب عبدالرحمن الدوسري سيعوضان غياب الموقوفين عبدالعزيز الجبرين والبرازيلي برونو.

ومن المنتظر أن يعود البرازيلي بيتروس لمهامه السابقة كمحور متقدم، بعد أن منحه المؤقت هيلدر الفرصة كاملة للعب وحيداً في المحور الدفاعي مع تواجد يحيى الشهري إلى جانبه في المباريات الماضية.

ولن يطرأ أي تغيير عناصري على الشق الهجومي في لقاء الغد ضد الفتح، حيث يسعى النصر للفوز وتضييق الخناق على المتصدر الهلال الذي يحل ضيفاً على التعاون الأحد في بريدة.

يُذكر أن النصر يفتقد للرباعي الدولي المنضم لمعسكر الأخضر إبراهيم غالب ووليد عبدالله ويحيى الشهري وعمر هوساوي .