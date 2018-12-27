مانشستر سيتي يندب حظه لإصابة فرناندينيو

المواطن - مروة نبيل

بدأ مانشستر سيتي منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي بأفضل شكل ممكن، ليتوقع الكثيرون أن يتوج بلقب البريميرليج للعام الثاني على التوالي.

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الجولات الأولى، قبل أن يتراجع مؤخرًا، حيث تلقى 3 هزائم خلال آخر 4 مباريات، ليحتل المركز الثالث في البريميرليج.

وخلال الأربع جولات الماضية، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على ملعبي تشيلسي وليستر سيتي، بالإضافة إلى هزيمته على ملعبه ووسط جمهوره أمام كريستال بالاس، وكان فوزه الوحيد على حساب إيفرتون.

ويُعد غياب لاعب خط الوسط المدافع، البرازيلي فرناندينيو بسبب الإصابة، العامل الرئيسي لخسائر مانشستر سيتي الأخيرة؛ بعدما لم يجد المدرب بيب غوارديولا اللاعب البديل الذي يحل مكانه بنفس الكفاءة، ليتلقى السيتيزن هزيمة تلو الأخرى.

ويلعب البرازيلي فرناندينيو دورًا بارزًا في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث يُعزز قوة خط الدفاع، بالإضافة إلى قدرته على التصدي للهجمات المرتدة والضغط على المنافسين.

كما أثر غياب ديفيد سيلفا للإصابة على الجانب الهجومي لفريق مانشستر سيتي خلال المباريات الأخيرة، حيث إنه يُضيف السرعة والتمرير بدقة على أداء السيتيزن، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، ويأمل غوارديولا أن يستعيد نغمة الانتصارات والتقدم في الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 44 نقطة، ويتصدر ليفربول البريميرليج بـ51 نقطة، يليه توتنهام بـ45 نقطة.