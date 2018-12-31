مايويذر يكسب 140 ألف يورو كل ثانية

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يخوض الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر اليوم نزالاً استعراضيًا ضد بطل الكيك بوكسينغ الياباني تينشين ناسوكاوا، ووفقًا للأرقام المعلنة، فإن مايويذر سيحصل على أكثر من 140 ألف يورو عن كل ثانية فوق الحلبة.

وسيلعب النزال في 3 جولات مدة كل واحدة منها 3 دقائق، بواقع 180 ثانية لكل جولة، وهو ما يعني أن البطل الأمريكي سيجني 77 مليون يورو تقريبًا إذا خاض كل ثواني النزال.

وسيقام النزال بين البطلين دون حكام، وللفوز يجب أن يطيح أحدهما بالآخر بالضربة القاضية، أو ينسحب أحدهما.

والمعروف أن مايويذر (41 عاما) هو ملاكم أمريكي محترف يصنف ضمن فئة وزن خفيف المتوسط. حقق بطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية. ولم يهزم في أي نزال في مسيرته الاحترافية ويصنف من أفضل الملاكمين في التاريخ والأفضل في وقته.

خلال مسيرته خاض 50 نزالا، فاز بها جميعًا كما فاز بالضربة القاضية في 27 نزالاً.

أما نازوكاوا، فيبلغ من العمر 20 عاما، ويعتبر من الأبطال الصاعدين في رياضة الكيك بوكسينغ.

تجدر الإشارة إلى نتيجة هذه المباراة لن يكون لها أي تأثير على سجلات اللاعبين، كونها غير مسجلة في الملاكمة أو الكيك بوكسينغ.